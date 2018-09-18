Медведев потребовал не допустить повторения ситуации с резким ростом цен на топливо

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации с резким ростом стоимости топлива.
Медведев потребовал не допустить повторения ситуации с резким ростом цен на топливо
  • РИА Новости

«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран и повторения таких событий допустить нельзя», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, ситуация на топливном рынке должна быть под жёстким контролем.

Глава правительства пояснил, что при неконтролируемой динамике цен придётся повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты. 

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что в долгосрочном периоде баррель нефти будет стоить около $50.

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