Медведев потребовал не допустить повторения ситуации с резким ростом цен на топливо

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации с резким ростом стоимости топлива.

«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран и повторения таких событий допустить нельзя», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, ситуация на топливном рынке должна быть под жёстким контролем.

Глава правительства пояснил, что при неконтролируемой динамике цен придётся повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что в долгосрочном периоде баррель нефти будет стоить около $50.