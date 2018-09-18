Медведев потребовал не допустить повторения ситуации с резким ростом цен на топливо
- РИА Новости
«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран и повторения таких событий допустить нельзя», — цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, ситуация на топливном рынке должна быть под жёстким контролем.
Глава правительства пояснил, что при неконтролируемой динамике цен придётся повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты.
Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что в долгосрочном периоде баррель нефти будет стоить около $50.