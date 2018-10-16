Силуанов заявил, что цены на бензин не вырастут из-за повышения акцизов

Роста цен на бензин в России в 2019 году из-за увеличения акцизов не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Никакого планового роста цен на топливо — на бензин, на дизельное топливо — со следующего года не планируется», — цитирует Силуанова РИА Новости.

По его словам, в планах правительства — увеличение цен в рамках инфляции и тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Госдуму.

«Мы не рассчитываем ни на какие скачки и никакие скачки не планируем», — подчеркнул министр.

Он также рассказал о так называемом механизме отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, что скомпенсирует увеличение нагрузки.

Ранее в Счётной палате заявили, что повышение акцизов на топливо с 2019 года может привести к резкому скачку розничных цен на бензин.