В Карелии зафиксировали снижение цен на бензин

В Карелии зафиксировано снижение цен на бензин, сообщает karelinform.ru со ссылкой на Карелиястат.

По данным ведомства, средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо изменились. В марте показатель составил 43,08 рубля за литр.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то стоимость снизилась на 0,03%. За период с начала года показатель вырос на 0,47%.

В феврале министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.