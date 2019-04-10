В Карелии зафиксировали снижение цен на бензин

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В Карелии зафиксировано снижение цен на бензин, сообщает karelinform.ru со ссылкой на Карелиястат.
В Карелии зафиксировали снижение цен на бензин
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По данным ведомства, средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо изменились. В марте показатель составил 43,08 рубля за литр.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то стоимость снизилась на 0,03%. За период с начала года показатель вырос на 0,47%.

В феврале министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.

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