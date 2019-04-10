В Карелии зафиксировали снижение цен на бензин
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- РИА Новости
По данным ведомства, средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо изменились. В марте показатель составил 43,08 рубля за литр.
Если сравнивать с предыдущим месяцем, то стоимость снизилась на 0,03%. За период с начала года показатель вырос на 0,47%.
В феврале министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.