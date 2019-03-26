Кабмин и нефтяники договорились продлить соглашение о ценах на топливо

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Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Кабмин и нефтяники договорились продлить соглашение о ценах на топливо
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объёмов поставки», — цитирует ТАСС Козака.

По его словам, корректировка «будет в сторону некоторого уменьшения».

Как заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, новые договорённости полностью гарантируют стабильность цены бензина в среднесрочной перспективе.

«Продление соглашения до 30 июня этого года. Ситуация и так на рынке стабильная, но эти решения будут являться 100%-ной гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — указал он.

Ранее сообщалось, что Козак 26 марта встретится с руководителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить продление соответствующего соглашения. 

При этом 21 марта Козак заявил, что правительство приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями

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