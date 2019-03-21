Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
- Reuters
По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.
«На этот период, пока мы разрабатываем механизм и он не вступит в действие, принято решение на один квартал продлить ещё раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — цитирует Козака ТАСС.
Он отметил, что ряд обязательств могут быть скорректированы.
31 октября правительство и нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне.
В январе в кабмине заявляли, что пока не рассматривают продление сделки.