Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

«На этот период, пока мы разрабатываем механизм и он не вступит в действие, принято решение на один квартал продлить ещё раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — цитирует Козака ТАСС.

Он отметил, что ряд обязательств могут быть скорректированы.

31 октября правительство и нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне.

В январе в кабмине заявляли, что пока не рассматривают продление сделки.