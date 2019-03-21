Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

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Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
  • Reuters

По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

«На этот период, пока мы разрабатываем механизм и он не вступит в действие, принято решение на один квартал продлить ещё раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — цитирует Козака ТАСС.

Он отметил, что ряд обязательств могут быть скорректированы. 

31 октября правительство и нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне. 

В январе в кабмине заявляли, что пока не рассматривают продление сделки.

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