Козак обсудит с нефтяниками вопрос заморозки цен на топливо 26 марта
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- РИА Новости
«26 марта Козак проведёт совещание с руководителями нефтяных компаний по вопросам лицензирования экспорта и корректировки отдельных параметров налогового маневра в нефтяной отрасли», — отметил он.
Ранее Козак заявил, что правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
31 октября правительство и нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне.