Козак обсудит с нефтяниками вопрос заморозки цен на топливо 26 марта

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Вице-премьер России Дмитрий Козак 26 марта встретится с руководителями российских нефтяных компаний для того, чтобы обсудить, в частности, продление соглашения о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщил ТАСС представитель вице-премьера Илья Джус.
Козак обсудит с нефтяниками вопрос заморозки цен на топливо 26 марта
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«26 марта Козак проведёт совещание с руководителями нефтяных компаний по вопросам лицензирования экспорта и корректировки отдельных параметров налогового маневра в нефтяной отрасли», — отметил он.

Ранее Козак заявил, что правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

31 октября правительство и нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне. 

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