Орешкин объяснил ослабление рубля

Короткая ссылка
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из страны.
Орешкин объяснил ослабление рубля
  • РИА Новости

По его словам, равновесный курс рубля при нынешней цене на нефть находится на отметке около 50 рублей, информирует РИА Новости.

«Если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьёзно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», — сказал министр.

Как подчеркнул Орешкин, он не видит причин для изменения прогноза курса в 63—64 рубля за доллар.

Ранее Орешкин заявил, что Минэкономразвития допускает снижение доллара до 64 рублей.

При этом глава ведомства подчеркнул, что настало время продавать доллары и покупать рубли. Он также указал на «неустойчиво высокие» цены на нефть

10 сентября доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить