Орешкин объяснил ослабление рубля

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из страны.

По его словам, равновесный курс рубля при нынешней цене на нефть находится на отметке около 50 рублей, информирует РИА Новости.

«Если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьёзно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», — сказал министр.

Как подчеркнул Орешкин, он не видит причин для изменения прогноза курса в 63—64 рубля за доллар.

Ранее Орешкин заявил, что Минэкономразвития допускает снижение доллара до 64 рублей.

При этом глава ведомства подчеркнул, что настало время продавать доллары и покупать рубли. Он также указал на «неустойчиво высокие» цены на нефть.

10 сентября доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года.