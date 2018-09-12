В Минэкономразвития ожидают снижения курса доллара до 63—64 рублей к концу года

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ведомстве не исключают снижения курса доллара до 63—64 рублей к концу года, но возврат на этот уровень может и затянуться.
В Минэкономразвития ожидают снижения курса доллара до 63—64 рублей к концу года
  • © РИА Новости

«У нас есть прогноз на конец года, а есть на ближайшие 12 месяцев. Здесь мы пока не видим причин эти показатели менять. Я точно цифру (на конец года. — RT) не помню, в районе 63—64», — цитирует Орешкина РИА Новости.

Министр отметил, что сейчас идёт отклонение курса рубля от фундаментально обоснованного и пока неизвестно, сколько времени это продлится. Он добавил, что курс плавающий, существует волатильность потоков капитала, связанная и с глобальной ситуацией, и с санкциями. 

Ранее Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля

Кроме того, глава Минэкономразвития рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%. По его словам, это может произойти к 2021—2022 году.

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