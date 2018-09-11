Орешкин считает, что настало время продавать доллары и покупать рубли

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал в интервью BFM.Ru текущую ситуацию с курсом рубля.

По его словам, прогноз ведомства по курсу был составлен с учётом волатильности, которая есть на глобальном рынке, санкционной истории.

«Это привело к тому, что краткосрочный отток капитала на ближайшие шесть месяцев мы серьёзно увеличили, и курс, который этому оттоку капитала соответствует, более слабый. Долгосрочно, за пределами 12 месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять, потому что у нас стабильность», — сказал Орешкин.

По словам министра, стабильность курса рубля основывается на бюджетном правиле, которое обеспечивает устойчивость в сфере государственных финансов, и долгосрочном инфляционном таргетировании с целью выйти на показатель в 4%.

Он добавил, что в прогнозе ведомства также заложено снижение цен на нефть в среднесрочной перспективе ближе к уровню $60 за баррель.

«Как раз на такие сценарии у нас и рассчитано бюджетное правило, которое было введено и которое берёт отсечку в $40 за баррель. Это уже совсем далеко от текущих значений и говорит о том, что устойчивость и бюджета, и платёжного баланса при $40 за баррель тоже будет на достаточно хорошем уровне», — сказал Орешкин.

На вопрос журналиста о том, надо ли сейчас продать доллар и купить рубль, министр ответил: «Да».

Ранее Орешкин рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%. По его словам, как сообщает «Газета.Ru», это может произойти к 2021—2022 году.

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