В ЦБ назвали причины усиления волатильности российских рынков

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В Банке России рассказали об усилении волатильности российских рынков в связи с «эффектом заражения» от финрынков Турции и Аргентины, а также новых возможных санкций со стороны Соединённых Штатов.
В ЦБ назвали причины усиления волатильности российских рынков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы департамента исследования и прогнозирования ЦБ.

«Волатильность на российских финансовых рынках возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с формирующимися рынками. На неё негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — заявили в Банке России.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля достаточно недооценён из-за санкций и нестабильности на развивающихся рынках.

Заместитель первого проректора по академическим вопросам РЭШ профессор финансов Олег Шибанов в беседе с ФАН оценил возможности Банка России на валютном рынке.

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