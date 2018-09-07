В ЦБ назвали причины усиления волатильности российских рынков

В Банке России рассказали об усилении волатильности российских рынков в связи с «эффектом заражения» от финрынков Турции и Аргентины, а также новых возможных санкций со стороны Соединённых Штатов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы департамента исследования и прогнозирования ЦБ.

«Волатильность на российских финансовых рынках возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с формирующимися рынками. На неё негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — заявили в Банке России.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля достаточно недооценён из-за санкций и нестабильности на развивающихся рынках.

Заместитель первого проректора по академическим вопросам РЭШ профессор финансов Олег Шибанов в беседе с ФАН оценил возможности Банка России на валютном рынке.