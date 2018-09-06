Силуанов рассказал о недооценённости рубля

Курс рубля достаточно недооценён из-за санкций и нестабильности на развивающихся рынках, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.

«Сейчас говорить о том, какой курс будет, — мы этим никогда не занимаемся, таким прогнозированием более детальным. В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценён», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Он рассказал об этом на брифинге в ходе Московского финансового форума.

По словам министра, данная ситуация связана с ожиданием новой волны санкций в отношении России и нестабильностью на развивающихся рынках Турции, ЮАР и Аргентины.

Ранее Силуанов сообщил о разработанных мерах для защиты от возможных санкций на госдолг России.