Орешкин рассказал о «неустойчиво высоких» ценах на нефть

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК назвал цены на нефть «неустойчиво высокими» и отметил, что они могут упасть.
Орешкин рассказал о «неустойчиво высоких» ценах на нефть
  • © Tatiana Balashova
  • globallookpress.com

«Если посмотреть на кратко- и среднесрочную макроэкономическую ситуацию, бюджет в этом году у нас в профиците, цены на нефть у нас очень высокие, я бы даже сказал, неустойчиво высокие, они легко могут пойти вниз», — заявил Орешкин.

Также он отметил, что рубль в настоящее время находится существенно ниже равновесного значения.

Орешкин добавил, что в настоящий момент создаётся валютный навес над валютным рынком, который, по его словам, вернёт курс национальной валюты к равновесному значению. 

Ранее глава Минэкономразвития прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России.

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