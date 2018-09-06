Орешкин рассказал о негативных последствиях для России в случае выхода из ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в случае выхода из Всемирной торговой организации Москва «получит только негатив».

«Надо ли России выйти из ВТО? Выйдя из ВТО, мы сейчас получим только негатив​​​», — приводит его слова РИА Новости.

Орешкин напомнил, что Россия является членом ЕАЭС, а Казахстан состоит в ВТО. По его словам, в случае выхода России из ВТО «все товары пойдут через Казахстан», а Россия «ничего не получит» и потеряет «нормальные каналы торговли, экспортные рынки».

«Если нам пересматривать торговую политику, то пересматривать кардинально, в том числе во взаимоотношениях с близлежащими странами», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе Вашингтона из ВТО.

Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление Трампа.