Орешкин рассказал о негативных последствиях для России в случае выхода из ВТО

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в случае выхода из Всемирной торговой организации Москва «получит только негатив».
Орешкин рассказал о негативных последствиях для России в случае выхода из ВТО
  • © FABRICE COFFRINI
  • AFP

«Надо ли России выйти из ВТО? Выйдя из ВТО, мы сейчас получим только негатив​​​», — приводит его слова РИА Новости.

Орешкин напомнил, что Россия является членом ЕАЭС, а Казахстан состоит в ВТО. По его словам, в случае выхода России из ВТО «все товары пойдут через Казахстан», а Россия «ничего не получит» и потеряет «нормальные каналы торговли, экспортные рынки».

«Если нам пересматривать торговую политику, то пересматривать кардинально, в том числе во взаимоотношениях с близлежащими странами», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе Вашингтона из ВТО.

Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление Трампа.

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