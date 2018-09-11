Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России
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- РИА Новости
По его словам, на примере ряда стран при пузыре на ипотечном рынке доступность жилья падает, цены растут быстрее, чем номинальные доходы и платёж по ипотеке.
«У нас ситуация совсем другая, у нас сейчас номинальные зарплаты растут примерно на 10% к уровню прошлого года, а ипотечный платёж долгосрочно серьёзно падает», — сказал Орешкин в интервью РБК-ТВ в рамках ВЭФ-2018.
Он также отметил, что цены на недвижимость в настоящее время не растут, а процентные ставки в последнее время снижались очень активно.
«Такие фундаментальные показатели, на которые всегда обращают внимание, демонстрируют, что до пузыря на этом рынке ещё очень далеко», — заключил Орешкин.
Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в соответствии с национальным проектом «Жильё и комфортная среда» к 2024 году ставка ипотечного кредита должна быть снижена до 8%.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Якушева.
Также сообщалось, что в России доля одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в первые шесть месяцев 2018 года составила 70,4%.