Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России. Об этом сообщает РИА Новости.
Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По его словам, на примере ряда стран при пузыре на ипотечном рынке доступность жилья падает, цены растут быстрее, чем номинальные доходы и платёж по ипотеке.

«У нас ситуация совсем другая, у нас сейчас номинальные зарплаты растут примерно на 10% к уровню прошлого года, а ипотечный платёж долгосрочно серьёзно падает», — сказал Орешкин в интервью РБК-ТВ в рамках ВЭФ-2018.

Он также отметил, что цены на недвижимость в настоящее время не растут, а процентные ставки в последнее время снижались очень активно.

«Такие фундаментальные показатели, на которые всегда обращают внимание, демонстрируют, что до пузыря на этом рынке ещё очень далеко», — заключил Орешкин.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в соответствии с национальным проектом «Жильё и комфортная среда» к 2024 году ставка ипотечного кредита должна быть снижена до 8%.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Якушева.

Также сообщалось, что в России доля одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в первые шесть месяцев 2018 года составила 70,4%.

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