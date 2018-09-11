Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на примере ряда стран при пузыре на ипотечном рынке доступность жилья падает, цены растут быстрее, чем номинальные доходы и платёж по ипотеке.

«У нас ситуация совсем другая, у нас сейчас номинальные зарплаты растут примерно на 10% к уровню прошлого года, а ипотечный платёж долгосрочно серьёзно падает», — сказал Орешкин в интервью РБК-ТВ в рамках ВЭФ-2018.

Он также отметил, что цены на недвижимость в настоящее время не растут, а процентные ставки в последнее время снижались очень активно.

«Такие фундаментальные показатели, на которые всегда обращают внимание, демонстрируют, что до пузыря на этом рынке ещё очень далеко», — заключил Орешкин.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в соответствии с национальным проектом «Жильё и комфортная среда» к 2024 году ставка ипотечного кредита должна быть снижена до 8%.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Якушева.

Также сообщалось, что в России доля одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в первые шесть месяцев 2018 года составила 70,4%.