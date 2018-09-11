Дольщикам из малоимущих семей с детьми предложили давать компенсации в приоритетном порядке

Участникам долевого строительства из малоимущих семей с детьми предлагают давать компенсации за неполученные квартиры из Фонда защиты дольщиков в приоритетном порядке.

Соответствующее обращение направила в Минтруд и Минстрой глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

Как сообщила она RT, десятки тысяч семей по России длительное время ожидают получения квартир по договорам долевого участия.

Особенно же тяжело приходится малоимущим семьям с детьми, поэтому им необходимо предоставлять компенсации в первую очередь.

«Прошу Вас поддержать инициативу Национального родительского комитета о включении малообеспеченных семей с детьми в приоритетном порядке при распределении Фонда защиты дольщиков... Для малообеспеченных семей с детьми статус обманутых дольщиков — это почти приговор, у них нет средств на то, чтобы годами снимать жильё в ожидании достройки объектов или решений суда, им необходимо где-то жить и растить детей», — сказала Волынец в письме.

По словам соавтора инициативы, депутата законодательного собрания Краснодарского края, руководителя регионального отделения НРК Евгении Шумейко, необходимо отдать приоритет в восстановлении прав обманутых дольщиков незащищённым категориям россиян в целом.

«К сожалению, сегодня для закона обманутые дольщики все равны, к ним относятся как к инвесторам, готовят универсальные методы поддержки. Однако среди этих людей тысячи тех, кто относится к особым категориям граждан, для которых эти недостроенные квартиры — единственная недвижимость. Речь в первую очередь о малообеспеченных и многодетных семьях, одиноких матерях, семьях с детьми-инвалидами, для которых долевое строительство было единственной возможностью купить жильё. Они использовали материнский капитал для приобретения этой недвижимости, потратили его на первоначальный взнос по ипотеке, а сегодня вынуждены платить кредиты и проценты несмотря на то, что жить им по-прежнему негде», — сказала Шумейко.

Депутат также отметила, что в перспективе возможность получения компенсаций в приоритетном порядке должны получить все названные категории граждан, независимо от даты начала процедуры банкротства застройщика и времени «заморозки» объектов.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал решить проблему обманутых дольщиков до 2021 года.