СМИ: В России доля одобренных заявок на получение ипотеки в первом полугодии составила 70,4%

В России доля одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в первые шесть месяцев 2018 года составила 70,4%.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова.

«Сегодня жилищное кредитование, по сути, является одним из основных драйверов роста всего розничного кредитования», — отметил он.

По его словам, среди главных причин роста — улучшение банками условий займов.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который заявил, что в соответствии с национальным проектом «Жильё и комфортная среда» к 2024 году ставка ипотечного кредита должна быть снижена до 8%.