СМИ: В России доля одобренных заявок на получение ипотеки в первом полугодии составила 70,4%

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В России доля одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в первые шесть месяцев 2018 года составила 70,4%.
СМИ: В России доля одобренных заявок на получение ипотеки в первом полугодии составила 70,4%
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова.

«Сегодня жилищное кредитование, по сути, является одним из основных драйверов роста всего розничного кредитования», — отметил он.

По его словам, среди главных причин роста — улучшение банками условий займов.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который заявил, что в соответствии с национальным проектом «Жильё и комфортная среда» к 2024 году ставка ипотечного кредита должна быть снижена до 8%.

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