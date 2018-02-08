СМИ рассказали об убытках за год национализированного на Украине «Приватбанка»

СМИ выяснили размер убытков национализированного на Украине «Приватбанка» за прошедший год.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Национальный банк Украины, за год убытки финансового учреждения составили почти 23 млрд гривен.

При этом по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил чуть более 176 млрд гривен, а капитал — 25,6 млрд гривен.

Издание напоминает, что «Приватбанк» является крупнейшим банком по объёму активов в стране. 18 декабря 2016 года кабинет министров принял решение национализировать финансовое учреждение.

В апреле 2017 года сообщалось, что перед национализацией в «Приватбанке» были проведены мошеннические операции на $593 млн.