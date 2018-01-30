Замглавы МЭР прокомментировал законопроект Минфина о криптовалютах

Замминистра экономического развития Савва Шипов заявил, что законопроект Минфина о криптовалютах лишит токены инвестиционной привлекательности.

Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«В заложенной законопроектом модели оборотоспособность цифровых финансовых активов ограничена. Подобная законодательная мера недостаточно проработана. Она лишает токены как финансовые инструменты инвестиционной привлекательности и обесценивает их выпуск», — объяснил он.

По его словам, желающий инвестировать в токены не сможет реализовать своё вложение, так как запрещаются любые сделки по перепродаже приобретённого токена.

Ранее Министерство финансов опубликовало проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». Документ предусматривает легализацию обмена криптовалют и токенов — цифровых аналогов ценных бумаг.

Инвестор Александр Китченко прокомментировал изданию New Inform законопроект Минфина о криптовалютах.