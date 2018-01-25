Эксперт прокомментировал законопроект Минфина о криптовалютах

Инвестор Александр Китченко прокомментировал законопроект Минфина о криптовалютах, сообщает New Inform.

Как отметил эксперт, цифровые деньги изначально создавали для того, чтобы выйти из «регуляторского ока», поэтому россияне, которые уже находятся в мире криптовалют, своего мнения о них не поменяют.

«Новые люди могут скептически отнестись к этому, однако когда они увидят новый рост биткоина и других криптовалют, конечно, всплеск интереса будет. Мы ожидаем это к весне-лету этого года», — заявил Китченко.

По его прогнозу, способы приобретения цифровых денег будут серьёзно ограничены, тогда как в настоящее время такого нет.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею о национальной криптовалюте в России.