Эксперт прокомментировал законопроект Минфина о статусе криптовалют

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН прокомментировал законопроект Минфина о статусе криптовалют.

«Мы работали с Минфином в части подготовки законопроекта, посылали туда свои комментарии и предложения. Часть учтена, по части у нас ещё идут рабочие обсуждения», — заявил Припачкин.

По его словам, Минфин проделал большую работу с точки зрения понимания рынка и организации, но документ нуждается в доработке.

Как отметил эксперт, законопроект в значительной степени нацелен на поддержку предпринимательства в области криптоиндустрии.

«Конечно, будем его поддерживать, дорабатывая с точки зрения логики и ясности формулировок», — сказал Припачкин.

Ранее инвестор Александр Китченко прокомментировал изданию New Inform законопроект Минфина о криптовалютах.