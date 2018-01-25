Эксперт прокомментировал законопроект Минфина о статусе криптовалют

Короткая ссылка
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН прокомментировал законопроект Минфина о статусе криптовалют.

«Мы работали с Минфином в части подготовки законопроекта, посылали туда свои комментарии и предложения. Часть учтена, по части у нас ещё идут рабочие обсуждения», — заявил Припачкин.

По его словам, Минфин проделал большую работу с точки зрения понимания рынка и организации, но документ нуждается в доработке.

Как отметил эксперт, законопроект в значительной степени нацелен на поддержку предпринимательства в области криптоиндустрии.

«Конечно, будем его поддерживать, дорабатывая с точки зрения логики и ясности формулировок», — сказал Припачкин.

Ранее инвестор Александр Китченко прокомментировал изданию New Inform законопроект Минфина о криптовалютах.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Финансы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru