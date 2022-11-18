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Bloomberg: страны G7 намерены 23 ноября определить предельную цену на нефть из России

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Страны G7 намерены 23 ноября объявить, на каком уровне они установят ценовой предел для нефти из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: страны G7 намерены 23 ноября определить предельную цену на нефть из России
  • РИА Новости

«Ожидается, что администрация Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября», — пишет агентство.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Вице-премьер Александр Новак также предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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