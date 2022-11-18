Bloomberg: страны G7 намерены 23 ноября определить предельную цену на нефть из России

Страны G7 намерены 23 ноября объявить, на каком уровне они установят ценовой предел для нефти из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ожидается, что администрация Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября», — пишет агентство.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Вице-премьер Александр Новак также предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.