Аналитик оценил решение обязать финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

По мнению эксперта, редко когда западные судебные арбитражные инстанции встают на сторону России.

«Посмотрим, будут ли идти эти выплаты или под каким-то предлогом они будут оттягиваться. Интересно, что частью этого разбирательства был вопрос о том, можно ли платить финской компании по схеме, которая включает в себя использование рублёвого счёта в «Газпромбанке», — объяснил Митрахович.

Он также напомнил, что большинство европейских компаний согласилось на схему, которая включает в себя рублёвый счёт в «Газпромбанке», а финские — нет.

«И возникает вопрос, можно ли им не платить. Возможно, всё-таки возобновится закупка газа по новой схеме с использованием рублей. Такой вариант исключать нельзя», — заключил аналитик.

Ранее стало известно о том, что арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

Отмечается, что трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях.

При этом в Gasum сообщили, что Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания не обязана платить в рублях по контракту с «Газпромом».

Поставки российского газа в Финляндию были прекращены 21 мая в 07:00.