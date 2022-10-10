Правительство Финляндии анонсировало масштабную кампанию по энергосбережению

Правительство Финляндии с 10 октября запускает всеобщую энергосберегающую кампанию Astetta alemmas. Её цель — экономия энергии в повседневной жизни, сообщает ТАСС.

«Финские власти намерены заставить не менее 95% хозяйств экономить энергию. «Потребление энергии должно быть снижено, особенно в часы пик, то есть в будние дни с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00», — сообщается в документе, подготовленном правительством.

В частности, финские власти рекомендуют «снижение температуры в помещениях, экономию горячей воды и более плавное нажатие на педаль газа при вождении» в качестве наиболее эффективных мер.

Ранее стало известно, что кабмин Финляндии на фоне приостановки «Северного потока» предоставит энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму до €10 млрд.

По данным газеты Helsingin Sanomat, финская госкомпания Gasum вынуждена продолжать закупки российского природного газа в рамках действующего контракта, поскольку в противном случае она будет вынуждена платить просто так.