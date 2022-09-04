Власти Финляндии предоставят энергокомпаниям гарантии ликвидности на сумму до €10 млрд

Кабмин Финляндии на фоне приостановки «Северного потока» предоставит энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму до €10 млрд.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Министерский комитет по экономической политике выступает за то, чтобы представить в парламент разрешение на программу кредитов и гарантий на сумму до €10 млрд, в рамках которой государство может предоставлять кредиты или гарантии компаниям, занимающимся производством электроэнергии в Финляндии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на предоставление гарантий ликвидности.

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