Helsingin Sanomat: финская компания Gasum вынуждена продолжать закупки российского СПГ
По данным газеты, контракт между Gasum и российским «Газпромом» заключён по модели «бери или плати», по которой компания обязуется ежегодно закупать определённое количество СПГ в России.
«Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и всё равно платим за него», — пояснила Вяйсянен.
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