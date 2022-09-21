Helsingin Sanomat: финская компания Gasum вынуждена продолжать закупки российского СПГ

Финская госкомпания Gasum вынуждена продолжать закупки российского природного газа в рамках действующего контракта, поскольку в противном случае она будет вынуждена платить просто так. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на слова директора по коммуникациям Gasum Ольгу Вяйсянен.

По данным газеты, контракт между Gasum и российским «Газпромом» заключён по модели «бери или плати», по которой компания обязуется ежегодно закупать определённое количество СПГ в России.

«Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и всё равно платим за него», — пояснила Вяйсянен.

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