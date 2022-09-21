военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Helsingin Sanomat: финская компания Gasum вынуждена продолжать закупки российского СПГ

Короткая ссылка
Финская госкомпания Gasum вынуждена продолжать закупки российского природного газа в рамках действующего контракта, поскольку в противном случае она будет вынуждена платить просто так. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на слова директора по коммуникациям Gasum Ольгу Вяйсянен.

По данным газеты, контракт между Gasum и российским «Газпромом» заключён по модели «бери или плати», по которой компания обязуется ежегодно закупать определённое количество СПГ в России.

«Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и всё равно платим за него», — пояснила Вяйсянен.

Ранее стало известно, что кабмин Финляндии на фоне приостановки «Северного потока» предоставит энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму до €10 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить