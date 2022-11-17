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Арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более €300 млн задолженности

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Арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.
Арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более €300 млн задолженности
  • РИА Новости

Об этом сообщили в «Газпроме».

«Арбитражный трибунал... обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях.

При этом в Gasum сообщили, что Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания не обязана платить в рублях по контракту с «Газпромом».

Поставки российского газа в Финляндию были прекращены 21 мая в 07:00.

В Министерстве занятости и экономики Финляндии отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

Позднее правительство Финляндии анонсировало всеобщую энергосберегающую кампанию Astetta alemmas.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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