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Арбитраж в Стокгольме постановил, что финская Gasum не обязана платить за газ в рублях

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Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с «Газпромом».
Арбитраж в Стокгольме постановил, что финская Gasum не обязана платить за газ в рублях
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Об этом сообщается в пресс-релизе Gasum.

«Арбитражный суд 14 ноября вынес решение по данному делу. Согласно решению, Gasum не обязана производить оплату ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты», — говорится в сообщении.

Gasum и «Газпром экспорт» обязали продолжить переговоры по контракту для урегулирования сложившейся ситуации.

Поставки российского газа в Финляндию были прекращены 21 мая в 07:00.

В Министерстве занятости и экономики Финляндии отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

Позднее правительство Финляндии анонсировало всеобщую энергосберегающую кампанию Astetta alemmas.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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