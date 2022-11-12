МИД: Россия ещё не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки

Россия ещё не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, Москва будет учитывать факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Как пишет РИА Новости, замминистра рассказал, что российская сторона при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума Россия — ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

«Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки», — напомнил Вершинин.

Кроме того, назначение грузов «подчас вызывает вопросы», подчеркнул он.

Как стало известно ранее, Россия и представители ООН провели обстоятельный обмен мнениями по зерновой сделке на консультациях в Женеве 11 ноября. В офисе Генсека ООН заявили, что дискуссии прошли конструктивно.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны России после этого заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке.

Беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.

2 ноября российская сторона заявила, что получила необходимые гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.