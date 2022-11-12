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МИД: представители России и ООН провели обстоятельный обмен мнениями по зерновой сделке

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Россия и представители ООН провели обстоятельный обмен мнениями по зерновой сделке на консультациях в Женеве 11 ноября, сообщили в российском МИД.
МИД: представители России и ООН провели обстоятельный обмен мнениями по зерновой сделке
  • РИА Новости

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации «Черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что гуманитарные задачи по оказанию помощи нуждающимся странам не должны политизироваться и становиться предметом односторонних санкций.

Ранее в офисе Генсека ООН заявили, что дискуссии делегаций ООН и России в Женеве об экспорте зерна с Украины прошли конструктивно.

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