МИД: представители России и ООН провели обстоятельный обмен мнениями по зерновой сделке

Россия и представители ООН провели обстоятельный обмен мнениями по зерновой сделке на консультациях в Женеве 11 ноября, сообщили в российском МИД.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации «Черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что гуманитарные задачи по оказанию помощи нуждающимся странам не должны политизироваться и становиться предметом односторонних санкций.

Ранее в офисе Генсека ООН заявили, что дискуссии делегаций ООН и России в Женеве об экспорте зерна с Украины прошли конструктивно.