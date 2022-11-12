МИД: представители России и ООН провели обстоятельный обмен мнениями по зерновой сделке
- РИА Новости
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации «Черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что гуманитарные задачи по оказанию помощи нуждающимся странам не должны политизироваться и становиться предметом односторонних санкций.
Ранее в офисе Генсека ООН заявили, что дискуссии делегаций ООН и России в Женеве об экспорте зерна с Украины прошли конструктивно.