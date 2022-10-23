В МВФ отметили неопределённость относительно эффективности потолка цен на нефть из России

Международный валютный фонд (МВФ) отметил неопределённость относительно того, какие страны согласятся вводить потолок цен на российскую нефть и насколько эффективной будет такая мера.

Об этом, как пишет ТАСС, говорится в региональном докладе МВФ, посвящённом экономической ситуации в Европе.

Авторы исследования напомнили, что страны G7 решили предоставлять услуги по морской перевозке, например страхование, только перевозчикам и конечным странам, которые согласятся соблюдать ограничения.

«Однако существует неопределённость относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок», — говорится в докладе.

Кроме того, введение потолка цен на российскую нефть «ещё больше сегментировало энергетические рынки», считают в фонде.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Как отмечал вице-премьер Александр Новак, уровень нефтедобычи в России в ноябре составит порядка 9,9 млн баррелей в сутки, однако могут быть корректировки из-за санкций.

По мнению австралийского издания The Conversation, проводимая западными странами политика антироссийских санкций не снижает, а только повышает доходы России.