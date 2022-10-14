Узнать больше

Новак спрогнозировал нефтедобычу в России в ноябре на уровне 9,9 млн баррелей в сутки

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал уровень нефтедобычи в стране в ноябре в объёме 9,9 млн баррелей в сутки, однако допустил корректировки из-за санкций.
Новак спрогнозировал нефтедобычу в России в ноябре на уровне 9,9 млн баррелей в сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

«Сейчас у нас 9,9 млн баррелей в сутки. В ноябре так же ожидается. В декабре мы будем смотреть, как наши компании будут адаптироваться к европейскому эмбарго. Там возможны какие-то корректировки. Будет зависеть от сбыта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Ранее Новак в ответ на предложение Минфина США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 предложил Вашингтону установить предельные цены на свои энергоносители, поставляемые Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить