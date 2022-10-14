Новак спрогнозировал нефтедобычу в России в ноябре на уровне 9,9 млн баррелей в сутки
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«Сейчас у нас 9,9 млн баррелей в сутки. В ноябре так же ожидается. В декабре мы будем смотреть, как наши компании будут адаптироваться к европейскому эмбарго. Там возможны какие-то корректировки. Будет зависеть от сбыта», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
Ранее Новак в ответ на предложение Минфина США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 предложил Вашингтону установить предельные цены на свои энергоносители, поставляемые Европе.