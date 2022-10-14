Новак спрогнозировал нефтедобычу в России в ноябре на уровне 9,9 млн баррелей в сутки

Вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал уровень нефтедобычи в стране в ноябре в объёме 9,9 млн баррелей в сутки, однако допустил корректировки из-за санкций.

«Сейчас у нас 9,9 млн баррелей в сутки. В ноябре так же ожидается. В декабре мы будем смотреть, как наши компании будут адаптироваться к европейскому эмбарго. Там возможны какие-то корректировки. Будет зависеть от сбыта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Ранее Новак в ответ на предложение Минфина США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 предложил Вашингтону установить предельные цены на свои энергоносители, поставляемые Европе.