Новак предложил США установить предельную цену на поставки своих ресурсов в Европу
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире «России 1».
«Что касается главы Минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнёрам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», — приводит слова Новака РИА Новости.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.