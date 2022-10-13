Новак предложил США установить предельную цену на поставки своих ресурсов в Европу

Вице-премьер России Александр Новак в ответ на предложение Минфина США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 предложил Вашингтону установить предельные цены на свои энергоносители, поставляемые Европе.

Об этом он сказал в эфире «России 1».

«Что касается главы Минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнёрам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», — приводит слова Новака РИА Новости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.