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Новак предложил США установить предельную цену на поставки своих ресурсов в Европу

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Вице-премьер России Александр Новак в ответ на предложение Минфина США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 предложил Вашингтону установить предельные цены на свои энергоносители, поставляемые Европе.
Новак предложил США установить предельную цену на поставки своих ресурсов в Европу
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире «России 1».

«Что касается главы Минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнёрам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», — приводит слова Новака РИА Новости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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