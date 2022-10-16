Посол Митрофанова прокомментировала возможность возобновления поставок газа в Болгарию

Возобновление «Газпромом» поставок газа из России в Болгарию является вопросом переговоров. Об этом заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

«Думаю, что для транзитного потока никаких угроз пока не видно. А те объёмы, которые обычно получала Болгария от «Газпрома», — это вопрос переговоров. Контакт налажен, поэтому они сейчас пытаются там как-то договориться», — цитирует её ТАСС.

По словам Митрофановой, ситуация с газом в Болгарии пока не угрожает транзиту в Сербию и Венгрию.

Техническое правительство Болгарии ранее приняло решение о выводе российских компаний — поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года на фоне тяжёлой ситуации с горючим в стране.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил телеканалу БНТ, что власти страны ведут переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа.

Как сообщил глава Минэкономики Болгарии Никола Стоянов, страна обеспечена газом на год вперёд.