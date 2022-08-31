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Болгария ведёт переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа

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Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил телеканалу БНТ, что власти страны ведут переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа.
Болгария ведёт переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
  • РИА Новости

«Мы поддерживаем связь с «Газпромом» и пытаемся довести переговоры до положительного завершения и возобновить поставки на выгодных для нас условиях. Это чрезвычайно сложные переговоры, речь идёт не только о поставках газа, но и об условиях оплаты в рамках европейских ограничений», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Христов рассказал о физической невозможности выбрать все объёмы по контракту с «Газпромом» в течение 2022 года. По его словам, одно из условий Болгарии — возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года, используя европейскую систему оплаты.

Ранее Христов заявил, что республика готова возобновить переговоры по поставкам российского газа и София ожидает в ближайшее время ответа от «Газпрома».

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