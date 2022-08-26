Власти Болгарии запросили переговоры с «Газпромом» по поставкам газа
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«Активных переговоров с «Газпромом» пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», — заявил он в эфире телеканала Nova TV.
Христов добавил, что республика продолжает покупать российский газ с переплатой в 30%.
Ранее в Болгарии заявили, что переговоры с компанией «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа неизбежны.