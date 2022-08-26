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Власти Болгарии запросили переговоры с «Газпромом» по поставкам газа

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Болгария готова возобновить переговоры по поставкам российского газа, София ожидает в ближайшее время ответа от «Газпрома». Об этом рассказал министр энергетики республики Росен Христов.
Власти Болгарии запросили переговоры с «Газпромом» по поставкам газа
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

«Активных переговоров с «Газпромом» пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», — заявил он в эфире телеканала Nova TV.

Христов добавил, что республика продолжает покупать российский газ с переплатой в 30%.

Ранее в Болгарии заявили, что переговоры с компанией «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа неизбежны.

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