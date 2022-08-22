В Болгарии назвали неизбежными переговоры с «Газпромом» о поставках газа

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что переговоры с компанией «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа неизбежны.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания кризисного штаба по вопросам проблем в энергетике, передаёт ТАСС.

«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора», — заявил Христов.

По его мнению, достигнуть соглашения будет сложно. Отмечается, что переговоры о дополнительных поставках газа будут также проведены с Азербайджаном.

Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома». Контракт действителен до конца текущего года.

Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.

По его словам, сжиженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать топливо по трубопроводам.