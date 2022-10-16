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Глава Минэкономики Болгарии Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на год

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Болгария обеспечена газом на год вперёд, заявил глава Минэкономики страны Никола Стоянов в интервью телеканалу Nova.

«Мы можем сказать, что газовый кризис остался позади нас», — приводит его слова агентство Novinite.

Стоянов отметил, что страна обеспечена энергоресурсами на ближайшие 12-14 месяцев.

«Все может случиться, но сейчас у нас долгосрочный контракт с Азербайджаном, к которому мы можем добавить СПГ и трубопроводный газ», — добавил министр.

Техническое правительство Болгарии ранее приняло решение о выводе российских компаний — поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года на фоне тяжёлой ситуации с горючим в стране.

В августе агентство Bloomberg передавало, что страны, расположенные на юге Европы и в Средиземноморье, тайно закупают нефть из России.

Среди них числятся Греция, Болгария, Испания, Италия и Румыния.

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