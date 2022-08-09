Bloomberg: страны Южной Европы и Средиземноморья тайно закупают российскую нефть
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.
В материале говорится, что поставки сырой нефти из российских экспортных терминалов, расположенных в Балтийском и Чёрном морях, в порты Италии достигли максимальных показателей за последние семь недель.
По данным агентства, впервые с апреля текущего года Испания закупила партию нефти марки Urals.
Кроме того, сообщило агентство, впервые с февраля российскую нефть закупила Греция, а Болгария и Румыния, в свою очередь, нарастили закупки российских углеводородов до 255 тыс. баррелей в сутки.
Также, отметили в статье, до максимальных значений за шесть недель увеличило закупки и турецкое государство.
По подсчётам агентства, общий объём поставок российской нефти в Европу составляет около 1,38 млн баррелей в сутки, что оценивается как наибольшее значение за последние пять недель.
Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.