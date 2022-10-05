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В Болгарии сообщили, что поставщики топлива из России выведены из-под санкций до 2024 года

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Техническое правительство Болгарии приняло решение о выводе российских компаний — поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года на фоне тяжёлой ситуации с горючим в стране.
В Болгарии сообщили, что поставщики топлива из России выведены из-под санкций до 2024 года
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу по итогам заседания кабинета министров.

«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года», — говорится в заявлении.

Решение, как отмечается, принято, чтобы обеспечить работу государственных органов и других структур достаточными запасами автомобильного топлива.

Соглашение действует до 31 декабря 2024 года.

В августе агентство Bloomberg передавало, что страны, расположенные на юге Европы и в Средиземноморье, тайно закупают нефть из России.

Среди них числятся Греция, Болгария, Испания, Италия и Румыния.

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