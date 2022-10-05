В Болгарии сообщили, что поставщики топлива из России выведены из-под санкций до 2024 года
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу по итогам заседания кабинета министров.
«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года», — говорится в заявлении.
Решение, как отмечается, принято, чтобы обеспечить работу государственных органов и других структур достаточными запасами автомобильного топлива.
Соглашение действует до 31 декабря 2024 года.
В августе агентство Bloomberg передавало, что страны, расположенные на юге Европы и в Средиземноморье, тайно закупают нефть из России.
Среди них числятся Греция, Болгария, Испания, Италия и Румыния.