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Власти Саудовской Аравии опровергли политическую подоплёку решения ОПЕК+ по нефти

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Власти Саудовской Аравии заявили, что Эр-Рияд отрицает политическую подоплёку решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства.

«Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о сокращении добычи нефти было принято единогласно всеми странами группы ОПЕК+.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что американский лидер Джо Байден разочарован решением ОПЕК+. Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Соединённые Штаты проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+.

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