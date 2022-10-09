Узнать больше

Аналитик Федосова назвала фарсом заявление Минфина США о решении ОПЕК+

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти было «бесполезным и неразумным» для мировой экономики.
Аналитик Федосова назвала фарсом заявление Минфина США о решении ОПЕК+
  • Gettyimages.ru

«Наверное, по мнению той же Йеллен, санкционный вал против России был «полезным и разумным» для мировой экономики, взрыв Северных потоков был «полезным и разумным», вывоз зерна с Украины на Запад и запрет на доступ к рынку российского был «полезным и разумным» для мировой экономики, а особенно для развивающихся стран, о которых Йеллен «беспокоится», — высказалась Федосова.

Аналитик заявила, что эти заявления Минфина США являются таким же «фарсом, как обвинения России в том, что она виновна в кризисных экономических явлениях на Западе».

«Американцы действительно разочарованы: очевидно, не ожидали, что Россия сможет убедить партнеров по ОПЕК, что появление «потолка цен» — это прецедент, открытый ящик Пандоры и угроза любой из стран-нефтедобытчиков», — добавила она.

Минфин США назвал «бесполезным и неразумным» решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что американский лидер Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить