Аналитик Федосова назвала фарсом заявление Минфина США о решении ОПЕК+

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти было «бесполезным и неразумным» для мировой экономики.

«Наверное, по мнению той же Йеллен, санкционный вал против России был «полезным и разумным» для мировой экономики, взрыв Северных потоков был «полезным и разумным», вывоз зерна с Украины на Запад и запрет на доступ к рынку российского был «полезным и разумным» для мировой экономики, а особенно для развивающихся стран, о которых Йеллен «беспокоится», — высказалась Федосова.

Аналитик заявила, что эти заявления Минфина США являются таким же «фарсом, как обвинения России в том, что она виновна в кризисных экономических явлениях на Западе».

«Американцы действительно разочарованы: очевидно, не ожидали, что Россия сможет убедить партнеров по ОПЕК, что появление «потолка цен» — это прецедент, открытый ящик Пандоры и угроза любой из стран-нефтедобытчиков», — добавила она.

Минфин США назвал «бесполезным и неразумным» решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что американский лидер Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.