Минфин США назвал «бесполезным и неразумным» решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти было «бесполезным и неразумным» для мировой экономики, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Я думаю, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно — неизвестно, какое влияние оно в конечном итоге окажет, но, безусловно, мне это кажется неуместным в обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся», — заявила она в интервью Financial Times.

Йеллен также отметила, что Соединённые Штаты обеспокоены ситуацией в развивающихся странах и проблемами, с которыми они сталкиваются.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что американский лидер Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.