Обозреватель Bloomberg призвал Байдена «причинить боль» Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
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«Если саудовцы хотят строго коммерческих экономических отношений, пусть так и будет. Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих увёрток о плачевном послужном списке Саудовской Аравии в области прав человека», — пишет автор.
По его словам, для США Саудовская Аравия отныне должна обладать такими же «обычными правами», как Малайзия или Бруней.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.
Он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.
По мнению обозревателя газеты The Telegraph Бена Марлоу, президент США чувствует себя униженным после решения ОПЕК+.