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Обозреватель Bloomberg призвал Байдена «причинить боль» Саудовской Аравии за решение ОПЕК+

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Президент США Джо Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Бобби Гош.
Обозреватель Bloomberg призвал Байдена «причинить боль» Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
  • Gettyimages.ru

«Если саудовцы хотят строго коммерческих экономических отношений, пусть так и будет. Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих увёрток о плачевном послужном списке Саудовской Аравии в области прав человека», — пишет автор.

По его словам, для США Саудовская Аравия отныне должна обладать такими же «обычными правами», как Малайзия или Бруней.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

Он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.

По мнению обозревателя газеты The Telegraph Бена Марлоу, президент США чувствует себя униженным после решения ОПЕК+.

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