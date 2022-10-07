Telegraph: Байден унижен решением ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти
«Соглашение о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день — это глубокое унижение для Джо Байдена», — заявил Марлоу.
По его словам, этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с Соединёнными Штатами и укрепление связей с Россией.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты изучают ряд вариантов ответа, в том числе по отношениям с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.