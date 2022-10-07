Telegraph: Байден унижен решением ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти

Президент США Джо Байден чувствует себя униженным после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, заявил обозреватель газеты The Telegraph Бен Марлоу.

«Соглашение о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день — это глубокое унижение для Джо Байдена», — заявил Марлоу.

По его словам, этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с Соединёнными Штатами и укрепление связей с Россией.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты изучают ряд вариантов ответа, в том числе по отношениям с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.