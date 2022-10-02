Нарышкин: косвенные данные указывают на причастность Запада к ЧП на «Северных потоках»

Косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, они, конечно, указывают на западный след», — заявил Нарышкин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.