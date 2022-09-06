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Шульгинов: прокачка по «Северному потоку» возобновится после завершения ремонта турбины

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Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится после выполнения контракта по ремонту турбины. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«(Прокачка возобновится. — RT), как только будет решён вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», — цитирует его ТАСС.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В компании отметили, что использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.

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