Шульгинов: прокачка по «Северному потоку» возобновится после завершения ремонта турбины

Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится после выполнения контракта по ремонту турбины. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«(Прокачка возобновится. — RT), как только будет решён вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», — цитирует его ТАСС.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В компании отметили, что использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.