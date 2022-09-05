«Газпром»: эксплуатация агрегата на «Портовой» без устранения дефектов создаёт риск взрыва

Использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, сообщил «Газпром».

Как напомнила компания, ранее на агрегате была обнаружена утечка масла.

При этом рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 °C, тогда как температура воспламенения масла — порядка 288 °C.

«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — сообщил «Газпром».

В связи с этим в настоящее время эксплуатация газоперекачивающего агрегата с выявленными неисправностями «прямо противоречит требованиям российского законодательства».

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.