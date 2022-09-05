«Газпром»: эксплуатация агрегата на «Портовой» без устранения дефектов создаёт риск взрыва
- РИА Новости
Как напомнила компания, ранее на агрегате была обнаружена утечка масла.
При этом рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 °C, тогда как температура воспламенения масла — порядка 288 °C.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — сообщил «Газпром».
В связи с этим в настоящее время эксплуатация газоперекачивающего агрегата с выявленными неисправностями «прямо противоречит требованиям российского законодательства».
Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.
Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.
В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.