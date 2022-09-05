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«Газпром»: эксплуатация агрегата на «Портовой» без устранения дефектов создаёт риск взрыва

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Использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, сообщил «Газпром».
«Газпром»: эксплуатация агрегата на «Портовой» без устранения дефектов создаёт риск взрыва
  • РИА Новости

Как напомнила компания, ранее на агрегате была обнаружена утечка масла.

При этом рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 °C, тогда как температура воспламенения масла — порядка 288 °C.

«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — сообщил «Газпром».

В связи с этим в настоящее время эксплуатация газоперекачивающего агрегата с выявленными неисправностями «прямо противоречит требованиям российского законодательства».

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.

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