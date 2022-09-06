Власти Индии заявили, что рассмотрят предложение G7 о потолке цен на нефть из России

Индия тщательно изучит предложение G7 поддержать введение потолка цен на российскую нефть, заявил индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури.

«Идёт много разговоров из-за большого количества факторов... Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно», — приводит РИА Новости его слова телеканалу CNBC.

Пури отметил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в ограничении цен на нефть из России и какие последствия это может иметь для рынков.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.