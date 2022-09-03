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Экономист Альхаджи предупредил G7 о последствиях лимита цен на нефть из России

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Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны «Большой семерки» о серьёзных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть
Экономист Альхаджи предупредил G7 о последствиях лимита цен на нефть из России
  • РИА Новости

«Осознают ли люди, насколько дорого обойдётся введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть?» — написал он в Twitter.

По его мнению, цену за это решение будут платить налогоплательщики в США и ЕС «в виде транспортных расходов».

«Похоже, министры финансов G7 знали об этом и намекнули на это в пресс-релизе», — считает экономист.

Альхаджи добавил, что его удивляет тот факт, что работники из сектора финансов с докторской степенью в области экономики приветствуют такое решение и «предсказывают России Судный день».

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

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