«Транснефть» приступила к возобновлению подачи нефти по трубопроводу «Дружба»

«Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Об этом заявил советник президента компании Игорь Дёмин.

«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Украина подтвердила, что получила платёж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.

9 августа сообщалось, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке «Дружбы».

По словам Дёмина, причина заключается в том, что российская сторона не может провести платёж в условиях европейских санкций.

10 августа венгерская MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». С этим решением согласилась и российская сторона.