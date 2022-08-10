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«Транснефть» приступила к возобновлению подачи нефти по трубопроводу «Дружба»

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«Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Об этом заявил советник президента компании Игорь Дёмин.
«Транснефть» приступила к возобновлению подачи нефти по трубопроводу «Дружба»
  • Gettyimages.ru
  • © Janos Kummer

«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Украина подтвердила, что получила платёж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.

9 августа сообщалось, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке «Дружбы».

По словам Дёмина, причина заключается в том, что российская сторона не может провести платёж в условиях европейских санкций.

10 августа венгерская MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». С этим решением согласилась и российская сторона.

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